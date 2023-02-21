Малетин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малетин Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1912

Дата смерти

13.03.1984 или 14.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1939

Сын: Малетин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Малетина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1941

Сын: Александр Николаевич

Мать ребёнка: Малетина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1947

Дочь: Приль Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Малетина Мария Ивановна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.10.1949

Дочь: Бауэр Галина Николаевна

Мать ребёнка: Малетина Мария Ивановна

Проживает в р. п. Сузун, Новосибирской области
Рождение ребёнка
08.05.1952

Дочь: Кинащук Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Малетина Мария Ивановна

Проживает в г. Искитим, Новосибирской области
Рождение ребёнка
28.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малетина Мария Ивановна

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малетина Мария Ивановна

Смерть
13.03.1984 или 14.03.1984
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
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