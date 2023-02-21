Малетин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1912
Дата смерти13.03.1984 или 14.03.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1939
Сын: Малетин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Малетина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1941
Сын: Александр Николаевич
Мать ребёнка: Малетина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1947
Дочь: Приль Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Малетина Мария Ивановна
Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.10.1949
Дочь: Бауэр Галина Николаевна
Мать ребёнка: Малетина Мария Ивановна
Проживает в р. п. Сузун, Новосибирской области
Рождение ребёнка
08.05.1952
Дочь: Кинащук Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Малетина Мария Ивановна
Проживает в г. Искитим, Новосибирской области
Рождение ребёнка
28.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малетина Мария Ивановна
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малетина Мария Ивановна
Смерть
13.03.1984 или 14.03.1984
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область