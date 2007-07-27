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Разоренов Роман Алексеевич
Разоренов Роман Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.07.2007
Пол
Мужской
Отец
Разоренов (Столяров) Александр Алексеевич
1982 г.р.
Мать
Разоренова (Воронина) Валерия Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.2007
Отец:
Разоренов Александр Алексеевич
Мать:
Разоренова Валерия Владимировна
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