Бутакова (Леонтьева) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова (Леонтьева) Лидия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1881

Сын: Бутаков Иннокентий Николаевич

Отец ребёнка: Бутаков Николай Андреевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Работа или профессия
Неизвестно
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