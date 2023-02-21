Бутакова (Леонтьева) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1881
Сын: Бутаков Иннокентий Николаевич
Отец ребёнка: Бутаков Николай Андреевич
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Работа или профессия
Неизвестно