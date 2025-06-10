Байдак Евгений Николаевич 07.05.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Байдак Евгений Николаевич

Место рождения

Бобруйск, Могилёвская область

Дата рождения

07.05.1989

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1989

Отец: Байдак Николай Николаевич

Мать: Байдак (Толстик) Галина Константиновна

Бобруйск, Могилёвская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.10.2016

Жена: скрыто настройками приватности

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
14.02.2025

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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