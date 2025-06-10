Байдак Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.05.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1989
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.10.2016
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.2025
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область