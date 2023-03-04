Сеит Кадралеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Кадралей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Салейка Сеитов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Абдрашит Сеитов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Адишачка Сеитов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1748
Смерть
Неизвестно