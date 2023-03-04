Сеит Кадралеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеит Кадралеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Кадралей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Салейка Сеитов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Абдрашит Сеитов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Адишачка Сеитов

Мать ребёнка: не указана

Большие Тиганы, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
1748
Большие Тиганы, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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