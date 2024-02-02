Утин Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Утин Михаля
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Левендеева Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Утина ?
Рождение ребёнка
1910
Сын: Утин Иван Андреевич
Мать ребёнка: Утина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Утина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утина ?