Утин Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утин Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1908 г.р.
1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Утин Михаля

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Левендеева Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Утина ?

Рождение ребёнка
1910

Сын: Утин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Утина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Утина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утина ?

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