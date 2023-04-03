(Тетеревятникова) Дария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тетеревятникова) Дария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1794 и 1802

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1794 и 1802

Муж: Таранов Никита

Рождение
Между 1794 и 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Киреева? Ксения Никитина

Отец ребёнка: Таранов Никита

Рождение ребёнка
1821

Сын: Таранов Василий

Отец ребёнка: Таранов Никита

Рождение ребёнка
1822

Сын: Таранов Филип

Отец ребёнка: Таранов Никита

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Таранов Никита

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Таранов Никита

Рождение ребёнка
1837

Сын: Таранов Пётр

Отец ребёнка: Таранов Никита

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Таранов Никита

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1860
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