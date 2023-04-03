(Тетеревятникова) Дария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1794 и 1802
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1794 и 1802
Муж: Таранов Никита
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Киреева? Ксения Никитина
Отец ребёнка: Таранов Никита
Рождение ребёнка
1821
Сын: Таранов Василий
Отец ребёнка: Таранов Никита
Рождение ребёнка
1822
Сын: Таранов Филип
Отец ребёнка: Таранов Никита
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Таранов Никита
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Таранов Никита
Рождение ребёнка
1837
Сын: Таранов Пётр
Отец ребёнка: Таранов Никита
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Таранов Никита
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1860