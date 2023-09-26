Пегашев Терентий Адрианов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.09.1886 ст.
Дочь: Пегашева Вера Терентьева
Мать ребёнка: Пегашева Агапия Филиппова
Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
отец - уволенный по билету солдат
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно