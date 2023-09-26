Пегашев Терентий Адрианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пегашев Терентий Адрианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1886 ст.

Дочь: Пегашева Вера Терентьева

Мать ребёнка: Пегашева Агапия Филиппова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
отец - уволенный по билету солдат
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пегашева Агапия Филиппова

Смерть
Неизвестно
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