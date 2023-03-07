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Иванова Анна Кириановна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Кириан Ефимович

Мать: Ульяна Федосеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иванов Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Иванов Филипп Павлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Иванов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Иванов Филипп Павлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Иванов Онуфрий Филиппович

Отец ребёнка: Иванов Филипп Павлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Филипп Павлович

Смерть
Неизвестно
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