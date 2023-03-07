Иванова Анна Кириановна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Кириан Ефимович
Мать: Ульяна Федосеевна
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Иванов Филипп Павлович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Иванов Филипп Павлович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Иванов Онуфрий Филиппович
Отец ребёнка: Иванов Филипп Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно