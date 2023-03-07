Наймушина Ефимия (Корнилова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаймушина Ефимия (Корнилова)

Наймушина Ефимия (Корнилова)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Наймушин Анисим Ефимов

Отец ребёнка: Наймушин Ефимий Фирстов

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Наймушин Иов (Иона) Ефимов

Отец ребёнка: Наймушин Ефимий Фирстов

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Ефимий Фирстов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1848
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close