Усынин Григорий Лукич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усынин Лука Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1912
Дочь: Седых Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Усынина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Пьянкова Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Усынина Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усынин Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Усынина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Усынина Евдокия Филипповна
Смерть
Неизвестно