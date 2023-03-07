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Усынин Григорий Лукич

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Место рождения

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усынин Лука Петрович

Мать: не указана

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
21.03.1912

Дочь: Седых Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Усынина Евдокия Филипповна

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Пьянкова Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Усынина Евдокия Филипповна

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усынина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Усынина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Усынина Евдокия Филипповна

Смерть
Неизвестно
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