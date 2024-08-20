Мария Матвеевна (Пяткова) Марфа Марфа/Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1859
Рождение ребёнка
22.10.1860
Дочь: (Прокопьева) Зеновья Савельевна
Отец ребёнка: Прокопьев Савелий Ефимович
Рождение ребёнка
16.12.1861
Сын: Прокопьев Петр Савельевич
Отец ребёнка: Прокопьев Савелий Ефимович