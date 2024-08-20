Мария Матвеевна (Пяткова) Марфа Марфа/Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Матвеевна (Пяткова) Марфа Марфа/Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1859

Муж: Прокопьев Савелий Ефимович

Рождение ребёнка
22.10.1860

Дочь: (Прокопьева) Зеновья Савельевна

Отец ребёнка: Прокопьев Савелий Ефимович

Рождение ребёнка
16.12.1861

Сын: Прокопьев Петр Савельевич

Отец ребёнка: Прокопьев Савелий Ефимович

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