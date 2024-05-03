Захарова (Филиппова) Манефа Николаевна
Место рожденияд. Чумлякова Уватской волости
Дата рождения12.11.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
12.11.1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Чумлякова Уватской волости
Бракосочетание
1874
д. Поварова Уватской волости
Рождение ребёнка
22.11.1892
Сын: Захаров Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Захаров Игнатий Акимович
д. Поварова Уватской волости
Смерть
Неизвестно
д. Поварова Уватской волости