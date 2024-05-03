Захарова (Филиппова) Манефа Николаевна 12.11.1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Захарова (Филиппова) Манефа Николаевна

Место рождения

д. Чумлякова Уватской волости

Дата рождения

12.11.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Чумлякова Уватской волости
Бракосочетание
1874

Муж: Захаров Игнатий Акимович

д. Поварова Уватской волости
Рождение ребёнка
22.11.1892

Сын: Захаров Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Захаров Игнатий Акимович

д. Поварова Уватской волости
Смерть
Неизвестно
д. Поварова Уватской волости

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