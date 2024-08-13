Чучилина (Андреева) Матрена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучилина (Андреева) Матрена Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Андреев Антон Захарович

Мать: Андреева (Андреева) Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чучилина (Чучилина) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Чучилин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина (Чучилина) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Чучилин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чучилин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Чучилин Василий Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1871

Муж: Чучилин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Чучилин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Чучилин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
29.03.1890

Сын: Чучилин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чучилин Василий Андреевич

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