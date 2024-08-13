Чучилина (Андреева) Матрена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чучилина (Чучилина) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Чучилин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина (Чучилина) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Чучилин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чучилин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Чучилин Василий Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1871
Рождение ребёнка
1875
Сын: Чучилин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Чучилин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
29.03.1890
Отец ребёнка: Чучилин Василий Андреевич