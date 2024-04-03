Филипенко (Иванова) Карина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1959
Родилась в ГДР город Ютербог.
Бракосочетание
10.06.1977
Брак расторгнут 21 .10.1980г.
Рождение ребёнка
12.01.1978
Сын: Бугрин Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Бугрин Геннадий Николаевич
Бракосочетание
01.10.1982
Рождение ребёнка
18.05.1983
Дочь: Ткачева (Филипенко) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Филипенко Александр Николаевич
Рождение ребёнка
25.12.1985
Сын: Филипенко Николай Александрович
Отец ребёнка: Филипенко Александр Николаевич