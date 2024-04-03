Филипенко (Иванова) Карина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилипенко (Иванова) Карина Юрьевна

Филипенко (Иванова) Карина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1959

Отец: Иванов Юрий Николаевич

Мать: Иванова (Пономарева) Лариса Михайловна

Родилась в ГДР город Ютербог.
Бракосочетание
10.06.1977

Муж: Бугрин Геннадий Николаевич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Брак расторгнут 21 .10.1980г.
Рождение ребёнка
12.01.1978

Сын: Бугрин Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Бугрин Геннадий Николаевич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
01.10.1982

Муж: Филипенко Александр Николаевич

Рождение ребёнка
18.05.1983

Дочь: Ткачева (Филипенко) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Филипенко Александр Николаевич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.12.1985

Сын: Филипенко Николай Александрович

Отец ребёнка: Филипенко Александр Николаевич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.