Кучукбаев Мухаматназар Назмуддинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучукбаев Мухаматназар Назмуддинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучукбаев Назмудин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучукбаева Гарифа Фаравазетдиновна

Рождение ребёнка
10.09.1909

Сын: Кучукбаев Амин Назирович

Мать ребёнка: Кучукбаева Гарифа Фаравазетдиновна

Новый Чад, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кучукбаев Казим Назирович

Мать ребёнка: Кучукбаева Гарифа Фаравазетдиновна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кучукбаев Казим Назирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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