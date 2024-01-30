Кучукбаев Мухаматназар Назмуддинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кучукбаев Назмудин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1909
Мать ребёнка: Кучукбаева Гарифа Фаравазетдиновна
Новый Чад, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кучукбаев Казим Назирович
Мать ребёнка: Кучукбаева Гарифа Фаравазетдиновна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кучукбаев Казим Назирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно