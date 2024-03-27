Илмурза N-Y9022>Y23181> Y23183
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1661
Сын: Юсуп Илмурзин
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илмурзин Сеяр
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно