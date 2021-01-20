Куркина (Вахтина) Галина Федоровна
Место рождения
Дата рождения25.06.1960
Дата смерти20.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1960
Отец: Вахтин Федор Ильич
Рождение ребёнка
12.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
20.01.2021
Причина смерти: Рак
Похороны
22.01.2021
Березовское кладбище 17 квартал 10 место