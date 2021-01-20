Куркина (Вахтина) Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркина (Вахтина) Галина Федоровна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

25.06.1960

Дата смерти

20.01.2021

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1931 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1960

Отец: Вахтин Федор Ильич

Мать: Вахтина Александра Григорьевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
20.01.2021
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Причина смерти: Рак
Похороны
22.01.2021
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Березовское кладбище 17 квартал 10 место
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