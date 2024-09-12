Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1742
Дочь: Степанида Максимовна
Отец ребёнка: Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Кузьма Максимович
Отец ребёнка: Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Сын: Фома Максимович
Отец ребёнка: Максим Григорьевич
Смерть
Неизвестно