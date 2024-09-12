Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Яковлевна

Место рождения

Байтеряково, Бетьковская волость, Лаишевский уезд

Дата рождения

Вычислено 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1712 г.р.

Дети

Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1742 г.р.
Около 1744 г.р.
Вычислено 1759 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Байтеряково, Бетьковская волость, Лаишевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Максим Григорьевич

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1742

Дочь: Степанида Максимовна

Отец ребёнка: Максим Григорьевич

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Кузьма Максимович

Отец ребёнка: Максим Григорьевич

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Фома Максимович

Отец ребёнка: Максим Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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