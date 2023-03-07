Анастасия Герасимова
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти16.04.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1818
Муж: Егор Михайлов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Егор Михайлов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Домна Егорова
Отец ребёнка: Егор Михайлов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Николай Егоров
Отец ребёнка: Егор Михайлов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Егор Михайлов
Рождение ребёнка
26.07.1840
Сын: Степан Егоров
Отец ребёнка: Егор Михайлов
Смерть
16.04.1860
Причина смерти: От чахотки