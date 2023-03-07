Анастасия Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Герасимова

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

16.04.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1818

Муж: Егор Михайлов

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Егор Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Домна Егорова

Отец ребёнка: Егор Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Николай Егоров

Отец ребёнка: Егор Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Егор Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.07.1840

Сын: Степан Егоров

Отец ребёнка: Егор Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
16.04.1860
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: От чахотки
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