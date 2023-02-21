Barbara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Barbara

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Hatzenbuehler Valentin

Отец ребёнка: Hatzenbuehler Franz

Рождение ребёнка
1832

Сын: Hatzenbuehler Johann

Отец ребёнка: Hatzenbuehler Franz

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Helena

Отец ребёнка: Hatzenbuehler Franz

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Helena

Отец ребёнка: Hatzenbuehler Franz

Рождение ребёнка
1843

Сын: Hatzenbuehler Jakob

Отец ребёнка: Hatzenbuehler Franz

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Eva

Отец ребёнка: Hatzenbuehler Franz

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Hatzenbuehler Franz

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hatzenbuehler Franz

Смерть
Неизвестно
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