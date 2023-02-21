Barbara
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Hatzenbuehler Franz
Рождение ребёнка
1832
Сын: Hatzenbuehler Johann
Отец ребёнка: Hatzenbuehler Franz
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Helena
Отец ребёнка: Hatzenbuehler Franz
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Helena
Отец ребёнка: Hatzenbuehler Franz
Рождение ребёнка
1843
Сын: Hatzenbuehler Jakob
Отец ребёнка: Hatzenbuehler Franz
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Eva
Отец ребёнка: Hatzenbuehler Franz
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Hatzenbuehler Franz
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Hatzenbuehler Franz
Смерть
Неизвестно