Galinsky Anatoly Meerovich 12.09.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Galinsky Anatoly Meerovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 12.09.1937, Moscow

умер 23.11.2014, Moscow

Мать
Galinsky (Etkina) Frida Aronowna13.09.1910 г.р.
Отец
Galinsky Meer (Mulya) Leyb Matveevich26.10.1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1937

Отец: Galinsky Meer (Mulya) Leyb Matveevich

Мать: Galinsky (Etkina) Frida Aronowna

Moscow

Бракосочетание
20.11.1965

Жена: скрыто настройками приватности

Москва

Рождение ребёнка
28.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия

Рождение ребёнка
21.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Russia, Moscow

Смерть
23.11.2014
Moscow

Похороны
Неизвестно
Moskva

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