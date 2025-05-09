Galinsky Anatoly Meerovich
мужской, родился 12.09.1937, Moscow
умер 23.11.2014, Moscow
МатьGalinsky (Etkina) Frida Aronowna13.09.1910 г.р.
ОтецGalinsky Meer (Mulya) Leyb Matveevich26.10.1905 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1937
Moscow
Бракосочетание
20.11.1965
Жена: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
28.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
21.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Russia, Moscow
Смерть
23.11.2014
Moscow
Похороны
Неизвестно
Moskva