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Железнов Александр Ильич

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.06.1926

Дата смерти

11.02.2003

Пол

Мужской

Отец

Между 1890 и 1892 г.р.

Мать

До 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1926

Отец: Железнов Илья Фёдорович

Мать: Железнова Ксения Ивановна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
11.02.2003
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С по 05.11.1944
Призван Илекским РВК. В 1944 году в звании рядового служил пулемётчиком и телефонистом на 1 Белорусском фронте. Участвовал в боевых действиях на территории Белоруссии и Западной Пруссии. 5.11.1944 осу... Показать все
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