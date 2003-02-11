Железнов Александр Ильич
Место рождения
Дата рождения10.06.1926
Дата смерти11.02.2003
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1926
Отец: Железнов Илья Фёдорович
Смерть
11.02.2003
Военная служба
С по 05.11.1944
Призван Илекским РВК. В 1944 году в звании рядового служил пулемётчиком и телефонистом на 1 Белорусском фронте. Участвовал в боевых действиях на территории Белоруссии и Западной Пруссии. 5.11.1944 осу... Показать все