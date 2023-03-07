Чубенко (Романова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1993
Дочь: Магина Юлия Константиновна
Отец ребёнка: Магин Константин Александрович
Рождение ребёнка
25.02.2003
Дочь: Чубенко Евгения Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.01.2015
Сын: Чубенко Михаил Владимирович
Отец ребёнка: не указан