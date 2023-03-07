Чубенко (Романова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубенко (Романова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

12.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1993

Дочь: Магина Юлия Константиновна

Отец ребёнка: Магин Константин Александрович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.2003

Дочь: Чубенко Евгения Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.2015

Сын: Чубенко Михаил Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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