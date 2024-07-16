Александр Прохоров Между 1781 и 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр Прохоров

Александр Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1781 и 1782

Дата смерти

Около 1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1781 и 1782

Отец: Прохор Петров

Мать: Агафья Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Пелагея Александрова

Мать ребёнка: Пелагея Захарова

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Василиса Александрова

Мать ребёнка: Пелагея Захарова

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Тимофей Александров

Мать ребёнка: Пелагея Захарова

Рождение ребёнка
Около ?.01.1816

Сын: Ветров Егор Александров

Мать ребёнка: Пелагея Захарова

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Катерина Александрова

Мать ребёнка: Пелагея Захарова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дарья Александрова

Мать ребёнка: Пелагея Захарова

Смерть
Около 1854

Мы используем куки для улучшения работы сайта.