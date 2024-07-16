Александр Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1781 и 1782
Дата смертиОколо 1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1781 и 1782
Отец: Прохор Петров
Мать: Агафья Александрова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Пелагея Александрова
Мать ребёнка: Пелагея Захарова
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Василиса Александрова
Мать ребёнка: Пелагея Захарова
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Тимофей Александров
Мать ребёнка: Пелагея Захарова
Рождение ребёнка
Около ?.01.1816
Мать ребёнка: Пелагея Захарова
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Катерина Александрова
Мать ребёнка: Пелагея Захарова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дарья Александрова
Мать ребёнка: Пелагея Захарова
Смерть
Около 1854