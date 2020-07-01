Абсалямов Зинур Тахаувич (Сахаутдинович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямов Зинур Тахаувич (Сахаутдинович)

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1951

Дата смерти

?.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Абсалямов Сахаутдин (Сахау) Галяутдинович

Мать: Абсалямова Зугра Закировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.07.2020
Неизвестно
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.
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