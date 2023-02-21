Образцев Дмитрий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1814
Работа или профессия
С 1814 по 1834
Священник Воскресенской Ракулевской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1815
Сын: Образцев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Образцева Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Образцева Серафима Дмитриевна
Мать ребёнка: Образцева Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно