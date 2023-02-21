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Образцев Дмитрий Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1814

Жена: Образцева Татьяна Федоровна

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
С 1814 по 1834
Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Священник Воскресенской Ракулевской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1815

Сын: Образцев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Образцева Татьяна Федоровна

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Образцева Серафима Дмитриевна

Мать ребёнка: Образцева Татьяна Федоровна

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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