Дамбаев Майдар Эрдыниевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дамбаев Майдар Эрдыниевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.2020

Пол

Мужской

Отец

1992 г.р.

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2020

Отец: Дамбаев Эрдэни Баирович

Мать: Дамбаева Соелма Зоригтуевна

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