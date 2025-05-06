Бутко (Гноевая) Ефросиния Андреевна 30.05.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутко (Гноевая) Ефросиния Андреевна

Автор
МП
Почивалин М.

женский, родилась 30.05.1899

умерла 27.03.1976

Отец
Гноевой АндрейНеизвестно г.р.
Супруги
Бутко Анин Алексеевич1899 г.р.
Дети
Федченко (Бутко) Анна Аниновна14.01.1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1899

Отец: Гноевой Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутко Анин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутко Анин Алексеевич

Рождение ребёнка
14.01.1919

Дочь: Федченко (Бутко) Анна Аниновна

Отец ребёнка: Бутко Анин Алексеевич

с.Ново-Белая Белолуцкий район Донецкая область

Рождение ребёнка
01.07.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутко Анин Алексеевич

Рождение ребёнка
28.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутко Анин Алексеевич

Рождение ребёнка
28.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутко Анин Алексеевич

Смерть
27.03.1976

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