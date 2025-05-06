Бутко (Гноевая) Ефросиния Андреевна
женский, родилась 30.05.1899
умерла 27.03.1976
ОтецГноевой АндрейНеизвестно г.р.
Супруги
Бутко Анин Алексеевич1899 г.р.
Дети
Федченко (Бутко) Анна Аниновна14.01.1919 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1899
Отец: Гноевой Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1919
Дочь: Федченко (Бутко) Анна Аниновна
Отец ребёнка: Бутко Анин Алексеевич
с.Ново-Белая Белолуцкий район Донецкая область
Рождение ребёнка
01.07.1927
Рождение ребёнка
28.07.1930
Рождение ребёнка
28.06.1941
Смерть
27.03.1976