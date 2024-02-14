Бушев Федот Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1904
Дата смерти05.?.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1904
Отец: Бушев Андрей
Мать: Бушева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бушева (Донцова) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бушева (Донцова) Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1931
Сын: Бушев Иван Федотович
Мать ребёнка: Бушева (Донцова) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.05.1935
Дочь: (Бушева) Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: Бушева (Донцова) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.05.1939
Мать ребёнка: Бушева (Донцова) Мария Тимофеевна
Смерть
05.?.1986