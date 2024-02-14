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Бушев Федот Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1904

Дата смерти

05.?.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

1931 г.р.
1935 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1904

Отец: Бушев Андрей

Мать: Бушева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушева (Донцова) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушева (Донцова) Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушева (Донцова) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
29.01.1931

Сын: Бушев Иван Федотович

Мать ребёнка: Бушева (Донцова) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.05.1935

Дочь: (Бушева) Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: Бушева (Донцова) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
11.05.1939

Сын: Бушев Куприян Федотович

Мать ребёнка: Бушева (Донцова) Мария Тимофеевна

Смерть
05.?.1986

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