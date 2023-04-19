Кусковский Олег Николаевич
Место рожденияГород Барнаул Алтайский край
Дата рождения21.08.1964
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1964
Город Барнаул Алтайский край
Рождение ребёнка
18.09.1986
Сын: Кусковский Денис Олегович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Город Барнаул Алтайский край
Бракосочетание
21.05.1988
Жена: скрыто настройками приватности
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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Рождение ребёнка
30.10.1988
Дочь: Чумова Екатерина Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Город Барнаул Алтайский край