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Кусковский Олег Николаевич

Место рождения

Город Барнаул Алтайский край

Дата рождения

21.08.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1964

Отец: Кусковский Николай Егорович

Мать: Кусковская Нина Александровна

Город Барнаул Алтайский край
Рождение ребёнка
18.09.1986

Сын: Кусковский Денис Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Город Барнаул Алтайский край
Бракосочетание
21.05.1988

Жена: скрыто настройками приватности

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.1988

Дочь: Чумова Екатерина Олеговна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Город Барнаул Алтайский край
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