(Евгеньева) Екатерина
Место рожденияЗуя, , ,
Дата рождения1889
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Евгеньев Федор
Мать: Елена
Зуя, , ,
Бракосочетание
1909
Муж: Павлов Яков
Симферополь, , ,
летом
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Павлов Яков
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Павлов Яков
Рождение ребёнка
1915
Сын: Павлов Всеволод
Отец ребёнка: Павлов Яков
Смерть
1966
летом