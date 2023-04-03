(Евгеньева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евгеньева) Екатерина

Место рождения

Зуя, , ,

Дата рождения

1889

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Евгеньев Федор

Мать: Елена

Зуя, , ,
Бракосочетание
1909

Муж: Павлов Яков

Симферополь, , ,
летом
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Павлов Яков

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Павлов Яков

Рождение ребёнка
1915

Сын: Павлов Всеволод

Отец ребёнка: Павлов Яков

Смерть
1966
летом
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