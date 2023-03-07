Ящук Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1912 ст.
Дата смерти?.07.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.
Отец: Ящук Андрей Иванович
Мать: не указана
Военная служба
Между 1943 и ?.02.1944
Призыв на военную службу
1943
Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Ольгинский РВК
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ящук Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ящук Астаф Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.07.1944
Пропал без вести в Польше