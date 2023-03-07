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Ящук Петр Андреевич

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Место рождения

Серафимовка, Ольгинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

1912 ст.

Дата смерти

?.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.

Отец: Ящук Андрей Иванович

Мать: не указана

Серафимовка, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Военная служба
Между 1943 и ?.02.1944
Призыв на военную службу
1943
Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Ольгинский РВК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ящук Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ящук Астаф Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.07.1944
Пропал без вести в Польше
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