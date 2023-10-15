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Бородько Иван Андреевич

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Место рождения

Ростовская область, Азовский район, село Александровка

Дата рождения

1908

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бородько (Бородьков) Андрей Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородько Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Бородько Мария А.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородько Мария А.

Место жительства
Неизвестно
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1939

Сын: Бородько Виктор Иванович

Мать ребёнка: Бородько Мария А.

Попал в плен (военное)
24.03.1942
Рождение ребёнка
31.12.1948

Сын: Бородько Василий Иванович

Мать ребёнка: Бородько Мария А.

Смерть
1970

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