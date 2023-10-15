Бородько Иван Андреевич
Место рожденияРостовская область, Азовский район, село Александровка
Дата рождения1908
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Бородько (Бородьков) Андрей Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородько Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Бородько Мария А.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бородько Мария А.
Место жительства
Неизвестно
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1939
Мать ребёнка: Бородько Мария А.
Попал в плен (военное)
24.03.1942
Рождение ребёнка
31.12.1948
Сын: Бородько Василий Иванович
Мать ребёнка: Бородько Мария А.
Смерть
1970