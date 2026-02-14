Гитинова Патимат
женский, родилась Неизвестно
ОтецГитинов Магомед Умарович12.04.1961 г.р.
Супруги
Каримгаджиев Абдулмуталиб Абдулаевич14.11.1980 г.р.
Дети
Каримгаджиева Асият Абдулмуталибовна28.?.2011 г.р.
Каримгаджиева Камила Абдулмуталибовна31.07.2013 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гитинов Магомед Умарович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.?.2011
Дочь: Каримгаджиева Асият Абдулмуталибовна
Отец ребёнка: Каримгаджиев Абдулмуталиб Абдулаевич
Рождение ребёнка
31.07.2013
Дочь: Каримгаджиева Камила Абдулмуталибовна
Отец ребёнка: Каримгаджиев Абдулмуталиб Абдулаевич
Рождение ребёнка
16.06.2020
Дочь: Каримгаджиева Амира Абдулмуталибовна
Отец ребёнка: Каримгаджиев Абдулмуталиб Абдулаевич
Рождение ребёнка
05.10.2024
Сын: Каримгаджиев Амир Абдулмуталибович
Отец ребёнка: Каримгаджиев Абдулмуталиб Абдулаевич
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край