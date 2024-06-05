Полюсов Илья Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1981
Отец: Полюсов Сергей
Мать: Полюсова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полюсова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
24.12.2008
Дочь: Полюсова Евгения Ильинична
Мать ребёнка: Полюсова Ольга Александровна