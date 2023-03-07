(Бушуева) Нина Егоровна
Место рождения
Дата рождения21.01.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1923
Отец: Бушуев Егор Федоров
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 4 стр. АП 3
Крещение
27.01.1923
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 4 стр. АП 3
Смерть
Неизвестно