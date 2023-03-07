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(Бушуева) Нина Егоровна

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Место рождения

Шаркунова

Дата рождения

21.01.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1896 и 1897 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1923

Отец: Бушуев Егор Федоров

Мать: Бушуева Евдокия Николаевна

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 4 стр. АП 3
Крещение
27.01.1923
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 4 стр. АП 3
Смерть
Неизвестно
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