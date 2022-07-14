Корякина (Лашакова) Нина Николаевна
женский, родилась Неизвестно
ОтецЛашаков Николай Николаевич21.05.1919 г.р.
МатьЛашакова Капитолина Филиповна15.01.1924 г.р.
Супруги
Корякин АлександрНеизвестно г.р.
Дети
Корякин Александр АлександровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корякин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корякин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корякин Александр Александрович
Отец ребёнка: Корякин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корякин Александр