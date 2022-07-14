Корякина (Лашакова) Нина Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Корякина (Лашакова) Нина Николаевна

Автор
ДК
Кошкин Д.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Лашаков Николай Николаевич21.05.1919 г.р.
Мать
Лашакова Капитолина Филиповна15.01.1924 г.р.
Супруги
Корякин АлександрНеизвестно г.р.
Дети
Корякин Александр АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лашаков Николай Николаевич

Мать: Лашакова Капитолина Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корякин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корякин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корякин Александр Александрович

Отец ребёнка: Корякин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корякин Александр

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