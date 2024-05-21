Семён Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Степанович

Место рождения

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

Около 1744 г.р.

Дети

Около 1799 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1816 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Степан Михайлович

Мать: Маремьяна Епифановна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Аполлинарий Семёнович

Мать ребёнка: Парасковья

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Нектополион Семенович

Мать ребёнка: Парасковья

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Матрена Семёновна

Мать ребёнка: Парасковья

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Порха Семёновна

Мать ребёнка: Парасковья

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Разумник Семёнович

Мать ребёнка: Парасковья

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Трифена Семёновна

Мать ребёнка: Парасковья

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Урпасиан Семёнович

Мать ребёнка: Парасковья

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825

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