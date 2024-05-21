Семён Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Степан Михайлович
Мать: Маремьяна Епифановна
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Матрена Семёновна
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Порха Семёновна
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Разумник Семёнович
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Трифена Семёновна
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Урпасиан Семёнович
Мать ребёнка: Парасковья
Смерть
После 1825