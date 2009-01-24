Чернецкая НИКАНДРА ВЛАДИМИРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецкая НИКАНДРА ВЛАДИМИРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.2009

Отец: не указан

Мать: Алтухова КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА

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