Трудова (Беляева) Олимпиада Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трудова (Беляева) Олимпиада Яковлева

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Беляев Иаков Терентев

Мать: Беляева Надежда Трофимова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Олимпиада была восприемницей при крещении племянницы Анны Николаевой 1 июля 1880 года ,где записано «сестра его крестьянская девица Олимпиада Яковлева Беляева». Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д... Показать все
Бракосочетание
30.01.1884 ст.

Муж: Трудов Василий Алексеевич

Деревенька, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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