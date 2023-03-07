Трудова (Беляева) Олимпиада Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Беляев Иаков Терентев
Олимпиада была восприемницей при крещении племянницы Анны Николаевой 1 июля 1880 года ,где записано «сестра его крестьянская девица Олимпиада Яковлева Беляева». Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д... Показать все
Бракосочетание
30.01.1884 ст.
Деревенька, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно