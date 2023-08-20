Ладыгина Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ладыгин Пётр Артомонович
Мать: Ладыгина Мария Кузьмовна
Рождение ребёнка
05.09.1938
Дочь: Васильева Зоя Некандровна
Отец ребёнка: Васильев Никандр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Александра Никандровна
Отец ребёнка: Васильев Никандр
Смерть
Неизвестно