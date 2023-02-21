Альтман Блюма Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альтман Блюма Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Альтман Моисей Янкелевич

Отец ребёнка: Альтман Янкель (Яков) Лейбович (Львович)

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Цветкова Нина (Нехама) Яковлевна

Отец ребёнка: Альтман Янкель (Яков) Лейбович (Львович)

Добромысли, Лиозненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Альтман Израиль (Солик) Яковлевич

Отец ребёнка: Альтман Янкель (Яков) Лейбович (Львович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альтман Янкель (Яков) Лейбович (Львович)

Смерть
Около 1970
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