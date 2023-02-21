Альтман Блюма Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Альтман Янкель (Яков) Лейбович (Львович)
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Цветкова Нина (Нехама) Яковлевна
Отец ребёнка: Альтман Янкель (Яков) Лейбович (Львович)
Добромысли, Лиозненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1927
Сын: Альтман Израиль (Солик) Яковлевич
Отец ребёнка: Альтман Янкель (Яков) Лейбович (Львович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1970