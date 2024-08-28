Шухтуева Афимья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шухтуев Тихон Егоров
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Шухтуев Тихон Егоров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Шухтуева Афимья Тихонова
Отец ребёнка: Шухтуев Тихон Егоров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Шухтуева Авдотья Тихонова
Отец ребёнка: Шухтуев Тихон Егоров
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Шухтуева Настасья Тихонова
Отец ребёнка: Шухтуев Тихон Егоров
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Шухтуева Прасковья Тихонова
Отец ребёнка: Шухтуев Тихон Егоров
Смерть
Неизвестно