Шухтуева Афимья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шухтуева Афимья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шухтуев Тихон Егоров

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шухтуев Никита Тихонов

Отец ребёнка: Шухтуев Тихон Егоров

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Шухтуева Афимья Тихонова

Отец ребёнка: Шухтуев Тихон Егоров

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Шухтуева Авдотья Тихонова

Отец ребёнка: Шухтуев Тихон Егоров

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Шухтуева Настасья Тихонова

Отец ребёнка: Шухтуев Тихон Егоров

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Шухтуева Прасковья Тихонова

Отец ребёнка: Шухтуев Тихон Егоров

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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