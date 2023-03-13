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Смагин Егор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Смагин Василий

Мать: Смагина неизвестно Еремеевна

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