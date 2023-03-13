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Смагин Егор Васильевич
Смагин Егор Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1722
Пол
Мужской
Отец
Смагин Василий
1699 г.р.
Мать
Смагина (Соломахина) неизвестно Еремеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец:
Смагин Василий
Мать:
Смагина неизвестно Еремеевна
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