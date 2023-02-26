Шумилова (Колонина) Александра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1907
Сын: Колонин Виктор Александров
Отец ребёнка: Колонин Александр Федоров
Рождение ребёнка
1909
Сын: Колонин Анатолий Александров
Отец ребёнка: Колонин Александр Федоров
Рождение ребёнка
04.10.1910
Сын: Колонин Владимир Александров
Отец ребёнка: Колонин Александр Федоров
Рождение ребёнка
1911
Сын: Колонин Николай Александров
Отец ребёнка: Колонин Александр Федоров
Рождение ребёнка
11.10.1915
Сын: Колонин Константин Александров
Отец ребёнка: Колонин Александр Федоров
Смерть
Неизвестно