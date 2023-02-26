Шумилова (Колонина) Александра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова (Колонина) Александра Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1907

Сын: Колонин Виктор Александров

Отец ребёнка: Колонин Александр Федоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Колонин Анатолий Александров

Отец ребёнка: Колонин Александр Федоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
04.10.1910

Сын: Колонин Владимир Александров

Отец ребёнка: Колонин Александр Федоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Колонин Николай Александров

Отец ребёнка: Колонин Александр Федоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
11.10.1915

Сын: Колонин Константин Александров

Отец ребёнка: Колонин Александр Федоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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