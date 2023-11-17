Кузьменкова (Голованова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменкова (Голованова) Ольга

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Место рождения

Россия

Дата рождения

13.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1957

Отец: Кацнельсон Леонид

Мать: Голованова Татьяна

Россия
Рождение ребёнка
19.05.1980

Сын: Кузьменков Николай

Отец ребёнка: Бунтовской Сергей

Рождение ребёнка
23.06.1985

Сын: Павлов Константин

Отец ребёнка: Павлов Игорь

Рождение ребёнка
24.02.1997

Сын: Кузьменков Сергей

Отец ребёнка: Кузьменков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьменков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Игорь

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