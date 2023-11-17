Кузьменкова (Голованова) Ольга
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.02.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1957
Отец: Кацнельсон Леонид
Мать: Голованова Татьяна
Россия
Рождение ребёнка
19.05.1980
Сын: Кузьменков Николай
Отец ребёнка: Бунтовской Сергей
Рождение ребёнка
23.06.1985
Сын: Павлов Константин
Отец ребёнка: Павлов Игорь
Рождение ребёнка
24.02.1997
Сын: Кузьменков Сергей
Отец ребёнка: Кузьменков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьменков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Игорь