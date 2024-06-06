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Перебейнос Иван

Место рождения

Ставропольский край, Прасковейский уезд, село Покойное

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перебейнос Илья Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1905

Дочь: Каменева (Перебейнос) Палина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Покойное, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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