Перебейнос Иван
Место рожденияСтавропольский край, Прасковейский уезд, село Покойное
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1905
Дочь: Каменева (Перебейнос) Палина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Покойное, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно