Федор Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1780
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1758
Сын: Тимофей Федоров
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Григорий Федоров
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Петр Федоров
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Федорова
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Васильева
Смерть
1780