Лебедев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Владимир Семёнович
Мать: Бычихина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Павел Александрович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ивановна